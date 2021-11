La separación entre Olga Moreno y Antonio David fue una realidad después de que el ex guardia civil culpase a la prensa de manera directa que habían “destruido” su relación a través de mentiras, aunque se defendiese asegurando que seguirían siendo una familia pesase a quien le pesase.

Pese a ellos, unas declaraciones, de carácter polémico, procedentes de la que ya es su expareja que mantienen en vilo a Olga Moreno. No obstante, tal y como indican fuentes cercanas, la ganadora de ‘Supervivientes’ estaría recibiendo distintas presiones para que no comente cuál es la situación verdadera en la que se halla el matrimonio ya separado. Un lazo en el que la cordialidad y trapos sucios se encuentran latentes.

El motivo por el que Olga Moreno puede acabar en prisión tras separarse de Antonio David

Tal y como comentó en primicia el programa ‘Sálvame Deluxe’, Antonio David tiene metida a Olga Moreno de administradora de distintas sociedades y le hace firmar distintos documentos sin ningún tipo de conocimiento. Actos que podrían llevarla a prisión al ser cooperadora de un delito de alzamiento de bienes, por lo que, por otra parte, Rocío Carrasco estaría en disposición para tomar acciones legales próximamente.

Una información que dejó visiblemente afectada a Olga Moreno y que le coloca en un foco que evita. Jorge Javier, al hilo de la exclusiva, no dudó en mostrar su punto de vista: “Estoy convencido de que en el tiempo, y no muy lejano, Olga Moreno acabará pidiéndole perdón a Rocío Carrasco y la relación entre Olga y Rocío Flores acabará deteriorándose porque Olga no se verá en otra que hablar con Rocío Flores para decirle cómo es su padre y decirle que la imagen que tiene de su padre, no corresponde con la realidad, y eso Rocío Flores no se lo va a perdonar”, dijo, al igual que indicó que “Olga está hasta las narices de Antonio David, se ha visto en situaciones en las que jamás pensó que se iba a ver, como la cárcel, está presionada por la familia, cada vez son más datos”.

Más problemas para Antonio David tras separarse de Olga Moreno

Es, sin duda, un nuevo trapo sucio de un Antonio David que no para de acumular problemas y cuentas pendientes. El ex guardia civil está siendo además tendencia por su romance con una Marta Riesco que también está en el foco mediático.

Antonio David ha negado de contundentemente y en varias ocasiones tener algo con la periodista y no haberle puesto los cuernos a Olga Moreno con ella, pero sus antecedentes indican que es todo lo contrario.