Antonio David se encuentra en el ojo del huracán después de los múltiples escándalos que han surgido en torno a su figura. Su comportamiento es uno de los puntos por los que las críticas han aumentado como la espuma, después de salir de ‘Sálvame’ tras la polémica que surgió una vez se emitieron los documentales que hablaron de la época abrupta entre el ex guardia civil con Rocío Carrasco. Un testimonio que le obligó a salir de la vida pública, aunque su nombre nunca ha pasado desapercibido desde entonces. Ahora, Antonio David continúa acumulando enemigos y cuentas pendientes que tendrá que resolver si no quiere que su imagen quede más deteriorada.

El comportamiento de Antonio David con su alrededor da también mucho de que hablar. Sobre todo, fuera del foco mediático, ya que ningún medio de comunicación quiere que el colaborador tenga un altavoz de manera pública después de tantos escándalos. No obstante, todos sus trapos sucios son difíciles de ocultar, y el último, salpica al programa ‘Sálvame’, donde fue colaborador hasta que Rocío Carrasco alzó la voz. En su caso, el ex guardia civil, aunque su entorno lo negó de manera rotunda, le jugó una mala pasada a Rafa Mora. Un suceso que se encargó el programa de Telecinco de destapar.

Rafa Mora confesó que la dirección del programa que se emite de lunes a viernes le hizo partícipe de una pregunta con maldad. Cuando la máquina kopérnica (un utensilio que cuenta con un mecanismo similar al del polígrafo y cuya finalidad es el de desvelar la verdad) le preguntó a Antonio David sobre la supuesta infidelidad de Rafa Mora a Macarena, fue porque el exmarido de Rocío Carrasco pidió que se hiciera esa pregunta, con la única intención de hacer daño al valenciano y colocar en mal lugar su estatus como persona.

Una vez se enteró Rafa Mora de la jugarreta, llamó de manera personal a Antonio David para pedirle explicaciones, aunque el ex guardia civil negó de forma rotunda su interpretación, amarrándose al discurso de que los colaboradores desconoces cuáles son las cuestiones a las que son sometidos en la máquina kopérnica. Además, metió a su familia de por medio para que Rafa Mora no tuviese ninguna sospecha. “Me lo juró por su familia y por sus hijos”, dijo Rafa Mora, a lo que Kiko Hernández le puso en alerta. “Caerá en su conciencia, yo jamás le haría algo así a un compañero, me siento decepcionado”.