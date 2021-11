Tan solo unos días atrás la revista 'Lecturas' apuntaba a Álex Balboa como uno más de la familia Janeiro por su relación con Julia Janeiro, hija de Jesulín de Ubrique. El jugador del Alavés B acompañó a su novia al hospital para una revisión de la operación estética que se había realizado. Ahora han sido de nuevo noticia tal y como informa 'Sálvame' por una nueva visita al hospital, aunque está vez no tuvo que ver nada de operaciones, sino que ambos se acercaron al centro para que Julia se realizara unas pruebas consecuencia de una pelea.

Según informó el programa de Telecinco, las cámaras de 'Europa Press' podrían haber fotografiado a ambos en el puente de Todos los Santos entrando en un hospital cercano a la casa de Julia por la zona de Urgencias. Al parecer permanecieron allí durante toda la tarde para descartar cualquier tipo de lesión que le habría provocado dicha pelea.

Entre todo este alboroto un testigo tiene la llave por la cuál la pareja habría ido al hospital y no era otra que la pelea en la que la hija de Jesulín estaba involucrada: "Hubo una pelea y se fueron al hospital. Estuvieron toda la tarde, me imagino que sería por el parte de lesiones". Matiza también que después de visitar el centro habrían interpuesto una denuncia.

El reportero Sergi Ferre dejó casi por seguro que Julia Janeiro había pasado por el hospital: "Estaba desde las doce de la mañana y abandonó las instalaciones sobre las nueve y media de la noche. Venía aquejada con un dolor en el brazo. Le hicieron radiografías". "Ella estaba muy nerviosa en el momento en el que me vio, y sorprendida", afirmó. El picante se le echaría después Kiko Hernández, que añadió una serie de comentarios de la que Juls salió mal parada: "No es la primera vez que va por este motivo. No es un hecho aislado", aseguró.