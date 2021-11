Un supuesto familiar de Antonio David Flores (era fake y Sálvame fue muy criticado por esto) estuvo a punto de destapar varios trapos sucios sobre el ex guardia civil relacionados con la docuserie de Rocío Carrasco y la relación con Olga Moreno, pero numerosas amenazas que recibió en la cuenta atrás antes de desvelar todo impidieron que 'Sálvame' contase una exclusiva en toda regla ante los nervios que pasó el supuesto familiar.

No obstante, el programa de Telecinco se cubrió las espaldas y guardó grabaciones en las que hubo conversaciones con el testigo en cuestión. "Ellos parecen muy finos, pero son muy verduleros", rezó uno de los audios, al igual que puso en guardia a Kiko Hernández, quien fue tras su testimonio. "Tú no sabes lo que se me viene encima, incluso físicamente", le explicó.

Amenazas a Sálvame tras el escandaloso montaje que ha cabreado a la audiencia

Las amenazas fueron de sus familiares, a los que Kiko Hernández se encargó de etiquetar como "gitanos", algo con lo que la confidente coincidía. Un comentario que no sentó nada bien a los espectadores y mucho menos a los miembros de dicha comunidad y que 'Sálvame' se encargó de subsanar después de que, incluso, Joaquín Prats, en 'El programa de Ana Rosa', tildase la intervención de Kiko Hernández como una "cagada".

Carlota Corredera, presentadora del programa que se emite de lunes a viernes por la tarde, pidió disculpas en calidad de una de las máximas responsables de 'Sálvame'.

"Tengo una cosa importante que decir. Como sabéis, ayer estuvimos escuchando en el programa el testimonio de la familiar de Antonio David Flores, que finalmente no ha querido dar la cara, y que, como ya os hemos contado, estaba muy atemorizada por si se descubría su identidad.

Problema en Sálvame por discriminar a la etnia gitana

En su relato, hizo referencia a la comunidad gitana de forma despectiva. De igual manera, algunos de los colaboradores también se refirieron a esta etnia de una manera desafortunada", inició la periodista, antes de pedir perdón.

"Queremos, en primer lugar y ante el malestar que ha provocado en la comunidad gitana estas palabras, rectificar y aclarar que en ningún momento hemos querido decir nada despectivo para la comunidad gitana. Queremos pedir perdón a las personas gitanas que se hayan sentido ofendidas por esas palabras y aclarar que han sido unas expresiones muy desafortunadas hechas sin ninguna intención de ofender", siguió Carlota, destacando que tienen "mucho respeto y consideración hacia esa comunidad", a la que no quieren perder como audiencia tras la metedura de pata de Kiko Hernández.

"Han sido unas expresiones muy desafortunadas hechas sin ninguna intención de ofender" Carlota Corredera - Presentadora de 'Sálvame'

"Queremos que continuéis, acompañándonos cada tarde. Desde aquí, nuestras sinceras disculpas y todo nuestro cariño, de verdad". Kiko Hernández, por parte, también habló para pedir perdón. "Todo nuestro respeto a la comunidad gitana. Si alguien se ha sentido ofendido, tiene nuestras disculpas, porque le tengo mucho cariño y mucho afecto", finalizó el turno de disculpas.