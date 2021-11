Su infancia no fue nada fácil. Will Smith da todo lujo de detalles en sus memorias, que saldrán a la luz el próximo 9 de noviembre, y también en una entrevista en la revista 'People'. Su infancia, su trayectoria como actor y su siempre comentado matrimonio están en el ojo del huracán. Sus sorprendentes palabras han dejado boquiabiertos a muchos. Sobre todo se ha sincerado contando uno de los episodios que marcó su infancia y que definió su personalidad: cuando pensó en matar a su padre tras verle agredir a su madre.

El peor momento de su infancia sucedió cuando apenas tenía nueve años y tiene como protagonistas a sus padres. Su padre era violento, pero también estaba en cada ensayo, obra de teatro y recital. Era un alcohólico, pero "estaba sobrio en cada estreno de cada una de mis películas. Escuchó cada disco, visitó todos los estudios. El mismo perfeccionismo intenso que aterrorizó a mi familia, puso la comida en la mesa todas las noches de mi vida". "Cuando tenía nueve años, vi a mi padre golpear a mi madre en el costado de la cabeza con tanta fuerza que se desplomó. La vi escupir sangre. Ese momento en la habitación, posiblemente más que cualquier otro de mi vida, ha definido quién soy", señala arrepentido de no haber hecho nada en aquel momento.

"Dentro de todo lo que he hecho desde entonces, los premios, elogios, los personajes... hay una cadena de disculpas hacia mi madre por mi inacción ese día, por no hacer frente a mi padre, por ser un cobrarde", confiesa Will Smith. Es más, en ese afan por vengar a su madre, el actor señala que se prometió en su día matar a su padre: "Una noche, mientras le sacaba de la habitación, una oscuridad surgió dentro de mí. El camino entre las dos habitaciones pasa por la parte superior de las escaleras. Cuando era niño, siempre me dije a mí mismo que algún día lo haría: vengar a mi madre. Que, cuando fuese lo suficientemente grande, lo suficientemente fuerte, le mataría. Me detuve, podía haberle empujado hacia abajo, pero negué con la cabeza y procedí a llevarle al baño". Will Smith Sr. fallecería años después, en 2016.

"Lo que habéis llegado a entender como 'Will Smith', la estrella de cine más grande, es en gran parte una construcción, un personaje cuidadosamente elaborado y perfeccionado, diseñado para protegerme de mí mismo. Para ocultar mi verdadero yo del mundo. Para esconder al cobarde", relata duramente el actor estadounidense. Los padres de Will Smith terminaron divorciándose en el año 2000, años después de aquel incidente, del que se volvió a acordar mientras cuidaba de su padre, enfermo de cáncer.