El CrossFit es uno de los deportes que más está de moda, pero poca gente puede decir que lleva mucho tiempo practicándolo. Hasta 539 centros en los que se puede practicar este deporte en España y va a más. Cada año se suman una media de 50 centros de CrossFit en España, dejándonos como el sexto país del mundo en número de afiliaciones.

En una reunión a la que acudieron una representación de 50 boxes de toda España se pudo comprobar como negocios pequeños pero con una madurez crecen día a día. Y es normal ya que este deporte tiene muchas ventajas.

Ventajas:

-Elimina grasa rápidamente: Esta actividad física es tan intensa que perder la grasa que deseas eliminar será tarea fácil.

-Aumenta la musculatura: Pero no solo se perderá la grasa, ya que esa grasa se transformará en musculo.

-Crece nuestra resistencia: Quizá al principio cueste, pero cuando el cuerpo se acostumbra no solo será de lo más sencillo practicar este deporte, sino que cualquier deporte pasará a ser coser y cantar, puesto que garantiza mejor tu resistencia.

-Resultados rápidos: Los tres beneficios anteriores no tardarás mucho en notarlos. El CrossFit garantiza resultados casi instantáneos.

-Clases cortas, pero intensas: De normal, una clase de CrossFit puede durar una hora. Y no pienses que es poco, porque estas clases serán cortas, pero son intensas. Por tanto, en este deporte el tiempo no es una excusa, ya que una hora libre al día la tenemos todos.

-No es rutinario: Esta es una de las razones por la que está de moda, ya que además de ser ejercicios dinámicos y que no aburren, no hace falta que se practique todos los días. Con 3 o 4 sesiones a la semana sería más que suficiente.