No le está yendo demasiado bien a Sergio Ramos su nueva etapa en París. Ni en lo deportivo y parece, por los rumores, que tampoco en lo sentimental. El jugador todavía no ha podido debutar con el PSG por culpa de unos problemas físicos que persisten. De hecho el propio club anunció que todavía no se iba a reincorporar a los entrenamientos con el resto del equipo dirigido por Mauricio Pochettino.

Por otro lado según indican los rumores de los últimos días Sergio Ramos y Pilar Rubio estarían atravesando una crisis de pareja. Unas informaciones que en lugar de descender continúan creciendo y ganando fuerza en la prensa del corazón.

El cambio de domicilio a la capital francesa y el mal momento deportivo de Sergio Ramos serían dos de los principales motivos de este bache por el que pasan la reconocida pareja.

Los rumores han ganado en peso después de que los fans de Pilar Rubio y de Sergio Ramos hayan detectado que hace demasiadas semanas que no publican imágenes juntos. Los dos continúan publicando mensajes en su Instagram, pero en ningún caso aparecen ambos en las fotos del cada uno.

Aun así es cierto que ambos continúan interactuando entre publicaciones del uno y del otro. Habrá que estar atentos a ver qué ocurre con Ramos y Pilar Rubio.