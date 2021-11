El foco mediático tiene una nueva riña a la que apuntar. Kiko Matamoros y Carmen Borrego han tenido un cruce de palabras porque al parecer Kiko llamó a la colaboradora de 'Sálvame' "envidiosa", "mala hermana" y "mala hija", a lo que esta contestó: "Para ser todo eso tendría que ser una mala persona que no me lo considero.

Nunca he sido una mala hermana, ni una mala hija, pero me empieza a importar bastante poco lo que diga Matamoros.

No me he puesto ninguna medalla, no he dicho anda en contra de mi hermana. Ella ha estado al tanto de todo lo que ha pasado allí. Está siendo una mudanza muy complicada", se ha defendido la tertuliana.

¿Qué ha pasado entre Kiko Matamoros y Carmen Borrego?

La pelea no terminó aquí y el colaborador volvió la carga: "Claro, el conflicto familiar se lo ha inventado Kiko Matamoros, la que se ríe en plató de las burlas de Kiko Hernández es Kiko matamoros también, el que os ha cortado el teléfono también... El que ha dicho que Alejandra ni va ni se le espera también…".

Borrego no se quedó callada y respondió también: "Yo he dicho que Alejandra no va, pero al igual que no va mi hijo, porque es una mudanza a la que no tienen porque ir. No voy de víctima para nada".

La conversación fue cobrando fuerza hasta que al final la colaboradora explotó contra Kiko: "Deja de tirar mierda, eres tú el que mete mierda", le dijo. "A ti te viene muy bien estar chapotenado en la mierda", contestó KIiko. "Eres un impresentable", zanjó la colaboradora.