Hay personas que no pueden arrancar su día sin tomar antes una taza de café. Si eres de esos o simplemente un amante del café te interesa saber estos métodos para conseguir ese deseado café sin necesidad de tener cerca una cafetera. Que nada te impida tomar tu taza de café.

La dosis diaria de cafeína es algo fundamental para mucha gente. Y lo normal es que las personas que toman café de forma habitual tengan en casa todos los accesorios necesarios para prepararlo. Si embargo, puede ocurrir que una mañana simplemente no funcione. O que si bien te has acordado de comprar café llegas a un sitio nuevo, por ejemplo de vacaciones, y no hay cafetera. Que no cunda el pánico.

Cuatro métodos de hacer café molido sin cafetera

La primera de las opciones es filtrarlo con un colador. El café se puede preparar con un colador siempre que este sea especialmente fino, por ejemplo de tela. Simplemente coloca el café molido en éste y sobre el ve vertiendo agua hervida. Mientras lo haces remueve para que se filtre mejor. Eso sí, debes tener en cuenta que con este método el café seguramente sea más fuerte de lo habitual.

Otra alternativa es el café de puchero: sabor intenso y particular. Para hacer café de puchero necesitas una olla, un litro de agua y unos 70 gramos de café molido. Pon el agua a calentar, pero sin que hierva, pues podrías quemar el café. Aparta la olla del fuego, añade el café molido y remueve durante unos minutos. Filtra el café con un colador de tela para ponerlo en una cafetera para servir. Lo mejor es que te lo bebas de manera inmediata, nada de recalentar este café o lo estropearás.

También tienes como opción válida elaborar bolsitas similares a las del té. Necesitarás tener a mano filtros y alguna cuerda con la que cerrar las bolsas. Tienes que coger una porción de café molido equivalente a una taza y ponerla en un filtro de café. Después ciérrala con la cuerda hasta crear una bolsita similar a las del té. Después pon esta en la taza y vierte lentamente el agua caliente. Deja reposar el café durante unos 4 minutos.

Si no tienes cafetera ni filtros o colador también es posible hacer café. Necesitas un pañuelo o gasa de lino o algodón, clips, y una taza. Para preparar el café, empieza colocando el pañuelo en la parte superior de la taza. Después presiona suavemente en el centro para crear una bolsa lo suficientemente grande como para contener una porción de café molido. Asegura el pañuelo con clips o pinzas para la ropa, para mantenerlo y mete dentro café molido en cantidad para una taza. Vierte una pequeña cantidad de agua caliente sobre los poso y deja reposar al menos 30 segundos para que empape. Tras esto, pon más agua caliente añadiéndola lentamente. Retira el pañuelo con los posos y listo para tomar.