Masterchef está triunfando y eso lo está notando económicamente el programa. Lo cierto es que la edición ‘celebrities’ siempre atrae más al público, ya que ven a personajes famosos haciendo algo tan cotidiano como cocinar. Pero es que al participar en dicho programa los concursantes tiene un sueldo y bajo no es.

Masterchef es un programa con prestigio y uno de los más exitosos de la televisión, pero por otra parte, contar con estas celebridades como David Bustamante no es para nada barato. Y no es solo este, sino que son más y como tan no cobran poco. RTVE ha señalado que gastan alrededor de 15.000 euros por programa y un montaje final de 1,5 millones de euros.

«Hay que tener en cuenta que los concursantes van siendo eliminados semana a semana por lo que el total de la partida es una estimación basada en el número de concursantes, el número de capítulos y la cadencia de eliminación», se explica en la resolución.

Van cayendo eliminados los participantes y los últimos en salir del plató han sido Arkano y el actor Iván Sánchez. Por tanto, dentro del programa aún quedan David Bustamante, Verónica Forqué, Belén López, Carmina Barrios, Iván Sánchez, Miki Nadal y Juanma Castaño. Además, el que gané se llevará un premio que aún se desconoce.