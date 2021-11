El debate de La Última Tentación estuvo cargado de salseo y de polémica, en un contexto en el que la presentadora, Sandra Bardena, estuvo en el punto medio de todas las discusiones. Isaac y Lucía, que tras salir por separado del reality, vuelven a estar juntos y llegaron al espacio televisivo con ganas de provocar tensión contra Jesús y Marina después de que saliera a la luz que el estudiante de marketing le fuera infiel a la influencer. Una actitud que a la presentadora no le gustó ni un pelo.

"Lo único que estoy viendo es que, estáis juntos, felicidades, pero tenéis una inquina para que esta pareja se rompa", les dijo a ambos Sandra, quien consideró que el deseo de la pareja era el de que ambos cortaran su relación como venganza tras todos los acontecimientos sucedidos en el pasado. Sin embargo, el comentario de Sandra no le gustó nada a Isaac, quien tuvo un aspaviento subido de tono: "estoy hasta la p***. Me comen los h***** todos".

Pese a ello, Barneda insistió: "Hay una cosa que se llama cuchichear y os habéis pasado así desde que han entrado Marina y Jesús", algo a lo que Isaac replicó: "absurdo me parece que vengas con este discurso, cuando yo no he abierto la boca todavía". Nagore, apoyando a la presentadora, se metió y respaldó la teoría de Sandra Barneda: "En la publicidad has dicho que tenías información sobre más infidelidades de Jesús". El catalán, como excusa y argumento de defensa, admitió que no comprende por qué él no puede ser infiel y Jesús sí tiene vía libre para hacerlo.