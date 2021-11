Josep Pedrerol, presentador de El Chiringuito, fue uno de los invitados de El Objetivo, el programa que dirige cada miércoles Ana Pastor. En plató coincidió con Gabriel Rufián, el portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, y lo cierto es que no faltaron los encontronazos (educados siempre, eso sí) al manifestarse las enormes diferencias que existían entre ambos.

Pero lo que más sorprendió de Josep Pedrerol (o no tanto) es que confesó cuál es su equipo de fútbol predilecto: "soy del Barça aunque hay gente que no se lo crea. El Espanyol me cae muy bien y le tengo un cariño especial". Pero su discurso no quedó ahí, porque a pesar de ser hincha del F.C. Barcelona, el periodista aseguró "que la situación es tremenda, y el equipo no ha sido así nunca".

Ahora bien, se muestra muy ilusionado por la llegada del Xavi Hernández como técnico azulgrana, a pesar de que tiene los pies en la tierra y sabe que no será nada fácil: "Xavi representa un modelo de éxito. El fútbol de toque, el sextete. Esa ilusión es buena y creo que llega en un buen momento. Lo hará bien. Cuando hay una crisis así el socio pide mano dura y Xavi hace algo que hacen muchos otros clubes".