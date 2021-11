Sofía Suescun vuelve a la vida pública después de haber sido presuntamente vetada en Mediaset; varias semanas en las que no sabíamos absolutamente nada de ella, e incluso nos había dejado preocupados por esta ausencia tan destacada de las redes sociales. Pero ha sido a través de Instagram que hemos podido verla de nuevo, esta vez mucho más cambiada y con un 'look' que no pasará desapercibido para nadie.

"Así pasamos el tiempo Ismael Bachiller y yo", explica Sofía Suescun en una de sus últimas publicaciones; en el vídeo, aparece siendo maquillada por un profesional, mientras que acto seguido le vemos con su nuevo peinado: un cabello rosa chicle impactante que le queda de muerte y que deja bien claro por qué la joven es una de las influencer más destacadas de la actualidad.

Pese a ser colaboradora habitual de los realities de Telecinco, Sofía Suescun lleva bastante tiempo alejada de la cadena y no ha formado parte de los asesores que están en el plató ni de Secret Story: La casa de los secretos ni de La última tentación. Pero al menos ha vuelto a las redes sociales, y lo ha hecho más cambiada que nunca. ¡Y qué bien le sienta este peinado tan atrevido!