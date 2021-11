Marina es una de las grandes protagonistas de la historia de 'La Isla de las Tentaciones'. Llegó a una edición pasada con Jesús, con quien llevaba 5 años entre idas y venidas, y pocos días tardó en acostarse a lo loco con Isaac, el feo-guapo al que le gusta que le llamen 'lobo'. Salieron una temporada hasta que a nuestra caperucita se le cruzó su amiga Lucía para culminar una traición que tenía más protagonistas. Posteriormente, todos entraron juntos y revueltos a 'La última tentación', donde este pequeño licántropo le puso los cuernos con la primera que le tentó (era reincidente).

Volviendo a lo ocurrido en esta última edición del programa de moda de Telecinco, todos los focos apuntaron a Marina, presumiblemente feliz y contenta con Jesús (aunque se pongan los cuernos que da gusto). El bombazo estalló cuando Alejandro, Míster España en 2015 (nivel cada vez más bajo el de estas galas, por cierto) y novio celosón de Tania, aseguró que tuvo un rollo de unos dos meses con Marina.

Alejandro Vs Marina: las versiones enfrentadas

“A Tania la conocí en un certamen de belleza. Antes de entrar al certamen, estuve de rollo con Marina. Me sorprende que diga que hace 5 años que estaba con el novio. Yo conocí a Tania y corté con Marina. Se cabreó conmigo porque no fui claro. Le dije que estaba conociendo a otra chica. Estaba enchochada”, afirmó Alejandro en uno de los vídeos de presentación. Al mostrar los totales durante el programa del debate, Marina se mostró muy sorprendida. En ningún momento negó que tuvieran una relación, todo lo contrario, aunque le dio totalmente la vuelta a la historia. Lo primero que hizo fue asegurar que fue una relación de rollo esporádica de un mes de verano y no dos como dice el 'modelo celosón' y lo segundo es asegurar de manera tajante que fue ella quien cortó la relación con él, mandándole a desfilar en otra dirección.