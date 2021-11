La Generalitat Valenciana ha acelerado el proceso legal para hacer obligatorio el pasaporte covid. Una decisión que ha generado disparidad de opiniones en uno de los sectores a los que más puede afectar esta medida: la hostelería y el ocio.

Las palabras del presidente Ximo Puig han sembrado la incertidumbre sobre cómo, cuándo y en qué circunstancias se aplicará este instrumento con el que se pretende frenar el actual repunte de la pandemia. En el seno del Consell preocupan las concentraciones de personas en espacios cerrados, donde se acelera la transmisión del virus, a las puertas de las Navidades, y ahora mismo las restricciones no parecen la opción prioritaria de los dirigentes. En este sentido, la consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha asegurado este jueves que sería preferible contar con el pasaporte covid antes que volver a las restricciones: "O vamos a restricciones o podríamos ir a otra solución, como es la del pasaporte, pero como dijo el 'president' las restricciones son duras y llevamos mucho tiempo con ellas".

Puig es partidario de implantar el certificado para poder acceder a espacios cerrados o en los que llevar mascarilla sea complicado. Y eso apunta directamente, como ya ocurre en Cataluña o Baleares, a los bares, restaurantes, pubs y discotecas. La consellera ha explicado que la Generalitat se ha reunido ya con los sectores del ocio nocturno, comercio y grandes superficies, y que también prevé hacerlo con la restauración, para estudiar su posible implantación: "Estamos viendo la posibilidad de adoptar esta decisión y en qué espacios, si se aprobara, debería implantarse".

De momento, el Gobierno autonómico se encuentra a la espera del informe jurídico de la Abogacía de la Generalitat para cerrar el encaje legal y establecer un diálogo con los agentes implicados. Según Barceló, el Gobierno de España no puede regular esta medida porque "tiene ya sentencias del Tribunal Supremo que dicen que afecta a un derecho fundamental", por lo que ha explicado que en la Comunitat "estamos estudiando y tenemos encima de la mesa todas las opciones, con el asesoramiento jurídico y la Abogacía de la Generalitat y desde la Secretaría General de la Conselleria de Sanidad". La consellera ha subrayado que "todavía" no van a adoptar ninguna decisión porque se analizará esta semana cuál es la evolución de la pandemia en la Comunitat, en la que "no sólo cuenta la incidencia acumulada sino también la hospitalización".

Respecto a los sectores en los que se podría implantar el pasaporte covid, Barceló ha detallado que se ha hablado con el sector del ocio nocturno, con el comercio y las grandes superficies, y que la semana que viene hay prevista una reunión con la restauración. Igualmente, les ha agradecido su colaboración e insistencia para que la ciudadanía cumpla con las medidas de seguridad y el uso de mascarilla en estos espacios.