Rocío Flores tiene decidido continuar su carrera televisiva después de que 'El programa de Ana Rosa' le brindase la posibilidad de colaborar en su espacio en Telecinco. No obstante, uno de los presentadores más célebres de la pequeña pantalla como lo es Jorge Javier Vázquez cree que la hija de Rocío Carrasco y Antonio David debe de apartarse del foco mediático tras la polémica surgida entorno a sus padres.

"Imagino lo que debe ser trabajar en una cadena que destroza a tu familia. Entiendo el dolor que te debe provocar recibir mes a mes el dinero que ganas por ser cómplice de la empresa que causa tanta desazón en tu negocio", relata Jorge Javier Vázquez en su blog de la revista 'Lecturas'.

Pese a ello, Jorge Javier Vázquez se lo pide encarecidamente, aunque sea consciente de que Rocío Flores aparte sus asuntos privados cuando se siente en el plató de ‘El programa de Ana Rosa’. Dándole a entender también que la vida le abrirá nuevas oportunidades. Pese a ello, todo apunta a que está dispuesta a seguir aguantando el tipo.

"Deja ese trabajo, cariño. Ya verás qué bien te sienta. Cuando una puerta se cierra siempre se abre una ventana. Estoy convencido de que con la popularidad que has conseguido no tardarán en llamarte para concursar en 'Tu cara me suena'", aseguró.