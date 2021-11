La comida a domicilio ya es algo habitual en el día a día de nuestra sociedad, sin embargo, en algunas ocasiones puede ser la excusa perfecta (o no) para intentar escaquearse de los compromisos familiares. Eso es lo que le ha ocurrido al cliente que hizo este pedido que se ha convertido en viral.

@SoyCamarero, un usuario de Twitter, ha compartido el ticket de este pedido con una petición increíble. Como puede observarse en la imagen en el espacio correspondiente a los comentarios este cliente hizo una demanda… diferente: “Por favor no tardéis mucho, mi suegra está en casa y hasta que no coma no se va”

A estas alturas ya sabemos que en redes sociales podemos encontrar de todo. Uno de los temas más recurrentes son los virales que afectan a diferentes establecimientos, tanto relacionados con reseñas de comensales como facturas desproporcionadas. Y ya se sabe que sea lo que sea, puede ganarse un buen ejército de indignados. El último caso se da en un establecimiento de la capital de España, donde la tuitera Paz Álvarez colgó una recibo de un almuerzo basado en un café, una cerveza y un pincho de tortilla.

Lo que pidió la mujer es algo normal, cobrado a un precio razonable en muchos bares de ciudades como Madrid, Barcelona o San Sebastián. Pero la sorpresa llega cuando ve que figura el pan que nunca pidió a un precio abusivo. Quién sabe, igual era una maravilla maravillosa de masa madre recién horneado: