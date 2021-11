Alexia Putellas ha salido al paso del comentario machista del periodista Juan Antonio Alcalá durante un programa de El Partidazo de COPE. La internacional por España fue cuestionada por las palabras de Alcalá en directo: "para que no les cierren los premios y puedan seguir celebrándose cada año, también hay The Best femenino". La jugadora del Barcelona ha optado por la indiferencia desde la concentración con España.

“Yo por mí parte voy a mostrar respeto por quien nos muestra respeto y quien no lo haga, no voy a gastar ni una pizca de mi energía”, ha asegurado Alexia Putellas. Alexia Putellas: “Yo por mí parte voy ha mostrar respeto por quién nos muestra respeto y quién no lo haga no voy a gastar ni una pizca de mi energía”



Las palabras de Alcalá en el programa del 22 de noviembre fueron rápidamente compartidas y reprobadas en Twitter por cientos de usuarios, que calificaron su comentario de machista y fuera de tono. El comentario machista del portavoz de VOX en Móstoles