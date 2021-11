Juanma Castaño y Miki Nadal podían respirar tranquilos en el plató de MasterChef mientras sus compañeros batallaban en la prueba de eliminación, ya que ellos dos ya están en la final de la sexta edición de MasterChef Celebrity. "Madre mía, de la que nos hemos librado", se pudo escuchar mientras David Bustamante, Carmina Barrios y Belén López se encontraban cocinando para no ser expulsados.

Pues lo cierto es que sí, que se libraron de una buena, pues la prueba no fue nada fácil. "Me estoy dando cuenta de que menos mal que soy finalista, porque no lo hubiera sido", reconocía Juanma, que se veía incapaz realizar el postre del chef Ricard Martínez. "Es muy difícil. La semifinal ha tenido un nivel increíble: casquería, Diverxo y alta repostería", añadió.

Y tras la alegría de saber que iba a estar en la final sin realizar dicha prueba el periodista deportivo soltó un bombazo que dejó a todos boquiabiertos. "Voy a ganar MasterChef y me voy a casar", confesó ante el jurado. Y es se conoce públicamente que Juanma Castaño está saliendo con Helenda Condis. Esta relación se describió po un despiste del periodista que enseño sin querer el fondo de pantalla de su teléfono en directo en el que salía ella. Justo después de eso, ninguno de los dos niega su relación. De hecho, hace poco hicieron su primera aparición juntos en público.

"¡Menudo notición!", exclamó Samantha, mientras los demás seguían cocinando para seguir dentro del concurso. Solo Miki Nadal acompañó la conversación para dar un consejo a su amigo. “Te digo una cosa, Juanma. Yo me casé, salí en el ¡Hola!, cuatro páginas, pa' na” dijo en tono de humor.

Aún no hay nada claro, pues ni aún ha ganado MaserChef Celebrity ni todavía hay fecha de boda. Lo que sí que es obvio es que Juanma Castaño está en la final y tiene posibilidades de conseguir ganar el concurso y también que está en un gran momento con Helena Condis. Pese a esto, la joven a un no conoce a sus suegros, por lo que antes de que suceda ese momento se tendrá que dar el encuentro entre las familias.