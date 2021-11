David Broncano no para de tener 'problemas' con la Policía de Madrid. El presentador de La Resistencia en Movistar y de La Vida Moderna en Cadena SER ha vuelto a ser pillado por dos agentes y la imagen se ha hecho viral. Y es que no es la primera vez que Broncano es parado por la Policía ya que ya fue multado por un motivo similar y entre el público le han gritado que "pagara la multa"

"Lo habréis visto por ahí, pero es que yo no hago nada más allá de hacer caballitos con el patinete y ahora me dicen que no se pueden hacer. Si es que está guapísimo”, explicó Broncano sobre el tuit con la foto que había publicado la cuenta de Twitter de La Resistencia.

“Han sido muy amables, me han dicho David no te podemos estar parándote todos los días, por favor para con el patinete ya”, continuó Broncano el presentador y aseguró que pagará: “Y aquí no ha pasado nada”

Broncano y su anterior multa

“He venido en bici porque llegaba tarde, me ha parado la Policía y me ha puesto cuatro multas. Yo iba rápido, bastante rápido, y de repente una moto se me ha puesto al lado. Ha sido lamentable. Me ha empezado a pitar, y yo le he saludado. Me preguntó si sabía que en los últimos 100 metros ha cometido cuatro infracciones de tráfico... Cuatro multas me han puesto. Me ha costado 800 euros", contó Broncano sobre su anterior encontronazo con Policía.