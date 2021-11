Dos son los principales problemas que se cometen a la hora de acometer las estrategias convencionales en la planificación de las comidas. El primero de ellos es que es imposible para la mayoría llevar un kit para contar calorías a cada sitio al que acude, ya sea la casa de un familiar o amigo o un restaurante, etc. El segundo, es que el sistema de conteo no resulta ser tan eficaz y preciso como se piensa, a pesar de todo el esfuerzo que conlleva.

Tener un sistema de planificación de comidas que puedas repetir es crucial a la hora de alcanzar el éxito con tus objetivos de salud y estado físico. Sin embargo, para muchos ese sistema incluye aspectos que son muy difíciles de encajar en un estilo de vida tan ajetreado como el que se lleva en la actualidad. Contar calorías, utilizar herramientas de medición (ya sea una taza, mediante cucharadas o una balanza) o anotar cada detalle de cada comida que realizas al día puede resultar algo estresante, e incluso desafiante o insostenible, lo que puede provocar que desistas de llevar a cabo una dieta real, o perder los resultados obtenidos hasta la fecha y volver a hábitos que no promuevan la salud.

Una forma sencilla y eficaz

El objetivo es muy sencillo: planificar comidas de manera fácil y eficaz. Esa sencillez, al menos al principio, será la clave para realizar un planning coherente con el que puedas obtener unos resultados duraderos. Hay dos hábitos con los que podrás adelgazar y alcanzar tu peso ideal. Dos reglas de oro para comer de forma saludable. La primera es comer despacio y sin distracciones. La segunda, comer hasta el 80% de tu capacidad.

Cuando comes frente al televisor o delante del ordenador, lo haces de forma distraída, comiendo rápido y consumiendo más alimentos de los que realmente necesitas. El cuerpo tarda unos 20 minutos en registrar cuánta comida has ingerido. Por eso, si comes a un ritmo más lento y sin distracciones, el cuerpo tiene la oportunidad de registrar cuando estés realmente lleno.

Respecto a lo de comer hasta un 80% de tu capacidad, es una medida que evitará comer en exceso, sin importar lo que comas o donde lo comas. Por eso resulta un excelente método para comer la cantidad correcta y alcanzar tus objetivos con mucho menos trabajo.