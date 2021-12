El periodista deportivo y último ganador de Masterchef Juanma Castaño ha decidido abrirse una plataforma en la que mandará saludos a todo aquel que lo desee. Eso sí, quien quiera el saludo le tendrá que pagar nada más y nada menos que un total de 450 euros, una cantidad bastante exagerada por un saludo personalizado.

La plataforma se llama Cleb y ya son muchos los famosos que han puesto precio a un saludo suyo. Las grandes estrellas más destacadas Chris Noth, actor de Sexo en Nueva York o Liz Presley, hija de Elvis Presley. Pero Juanma no es primer español en la plataforma, sino que hay otros como Paco Gónzalez, periodista deportivo, que ofrece sus vídeos desde 350 euros para empresas sin opción para particularidades; Beatriz Rico, actriz que tan solo pide 40 euros para particulares y 280 para empresas.

En el caso de Juanma Castaño, el periodista tan solo da la posibilidad de enviar un mensaje personalizado a una empresa privada y no a particulares. Por eso, si cualquier fan, aunque esté dispuesto a pagar los 450 euros, desea un saludo, no podrá recibirlo. De hecho, la empresa fue creada para “hacer crecer tu negocio” y no para saludos a particulares.

Aun así son varios los españoles dispuestos a mandar saludos a sus fans como son Agatha Ruiz de la Prada, Beret, Kiko Rivera, María Isabel, hasta de tentadores de la Isla de las Tentaciones como Andrea Gasca, Óscar Ruíz o Beltrán San Jorge.