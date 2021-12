Hay momentos televisivos que pasan a la historia... y este puede ser uno de ellos para Jorge Javier Vázquez y Sálvame. Un zasca en toda regla de una señora al presentador que compartió en las redes sociales el exárbitro asistente Rafa Guerrero. ¿Por qué? La respuesta de esta señora en directo en el programa era algo que sin duda no esperaba el presentador. En todo esto mucho tiene que ver El Chiringuito TV de Josep Pedrerol.

La secuencia de los hechos es la siguiente: se puede ver a Jorge Javier Vázquez en medio de una conversación con Loli, una señora andaluza, y lo que sucede rompe cualquier esquema esperado. "Cuando me acuesto, me quedó dormida con la tele puesta. Las noches son muy largas y se me hacen muy duras", confiesa la señora, instante que aprovecha el presentador para tratar de hacer autopromoción de algunos espacios de Telecinco. "O sea, que también estás viendo 'La casa de los secretos', Loli", pregunta Jorge Javier Vázquez.

La respuesta a esta pregunta sin duda dejó a Jorge Javier descolocado: "Ese tipo de programas no me gustan, tampoco veo La isla de las tentaciones. En ese momento, el conocido presentador de Sálvame ya no sabe dónde meterse, aunque todavía le quedan fuerzas para preguntarle a la entrevistada qué programas ve entonces por la noche. La respuesta termina de descolocarle: "Veo El Chiringuito", le responde. "¿Eso es de fútbol no? ¿de Pedrerol?", pregunta entre risas, mientras se le escapa un "madre mía". "¿Y tú de qué equipo eres, Loli?", se interesa Jorge Javier. "Yo soy del Sevilla".