Era uno de los episodios más esperados desde que Paula Echevarría se fuese con Kike Calleja de excursión por el mundo en 'Planeta Calleja'. Ahora, y después de meses esperando, por fin hemos podido ver el programa en el que Kiko Rivera se confiesa como nunca antes lo había hecho. De hecho, y aunque luego hablaremos un poco más de lo que vivimos durante el programa, estas son las 10 confesiones más impactantes realizadas por el hijo de Isabel Pantoja.

KIKO RIVERA Y SUS ADICCIONES A LAS DROGAS

"Quería ser cura hasta que conocí la noche y a las chicas".

"No tengo una gran voz, canto normalito pero con el auto tune, hoy día, puede cantar cualquiera".

"Hablo con mi padre porque, esté donde esté, no debe estar contento con todo lo que ha pasado. Creo que no está descansando".

"He llegado a salir de fiesta un viernes y llegar al viernes siguiente".

"He podido derrochar alrededor de siete u ocho millones de euros en fiestas y vicios".

"He llegado a consumir cinco gramos de cocaína al día".

Habla de su pasado en las drogas: "No le echo las culpas a ella (a su madre), ni mucho menos, pero ella también tiene su parte de culpa. Es la labor de un padre saber por dónde va su hijo. Quizás, si hubiese estado más atenta yo no hubiese caído".

"Si quieres que hablemos de amor, tenemos que hablar de mi abuela, no de mi madre. Esa era la que me daba amor, la que me besaba, la que me abrazaba, la que cuando me caía, me levantaba".

"Para mí, ser madre no solo es parir. Parir puede hacerlo cualquiera. Ser madre, no".

"Cuando mi mujer se queda embarazada, yo no lo acepto y, durante los meses de embarazo, no le toco la barriga ni una sola vez".

Un programa que ha servido de terapia a Kiko Rivera ya que pudo verse cómo hablar con Kike Calleja lo liberaba de ciertos traumas y experiencias que siguen marcando su vida a día de hoy. De hecho, no es la primera vez que el cantante habla de sus problemas familiares y con las drogas dado que ya lo hizo durante una intenta confesión en el programa 'Gran Hermano Dúo'.

Ahora solo queda saber cómo se tomará Isabel Pantoja estas declaraciones que acaba de realizar su hijo donde le acusa de no haber estado muy pendiente de él.