Después de que Jesulín de Ubrique y María José Campanario hayan confirmado en exclusiva a la revista ‘Hola’ que esperan a un bebé, Belén Esteban, ante el desplazamiento de ‘El Programa de Ana Rosa’ a su domicilio, dio su opinión ante la noticia de la pareja, quien reconoció que anunció la noticia “sin cobrar ni un euro”.

La ex del torero, pese a ello, apenas mostró entusiasmo por el acontecimiento. "Enhorabuena, no tengo nada que decir", reconoció la empresaria, que aunque no quiso hablar mucho del asunto, dijo que “cuando viene un bebé siempre es una alegría”. No obstante, cuestionada por si le ha contado a su hija Andrea que va a tener un hermano, sentenció: "Si he dicho que no voy a decir nada más, es que no voy a decir nada más", finalizó.