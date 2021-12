La Isla de las Tentaciones es uno de los programas más exitosos de los últimos tiempos y bien que se ha beneficiado Telecinco de ello. La primera edición fue un auténtico bombazo que ni se imaginaban los productores y por ello decidieron explotarlo al máximo y de ahí surgieron personajes perfectos para la telebasura como Fany, Andrea Gasca y compañía. Esta semana se ha conocido que cancelan la gala de 'La Isla de las Tentaciones' en Telecinco, lo que ha creado cierto revuelo entre los fans del programa.

Esta semana hay dos festivos nacionales, como son el 6 (día de la Constitución) y el 8 (día de la Inmaculada Concepción), por lo que son varios los programas de televisión que se verán afectados. Días atrás te contamos que 'Ya es mediodía' iba a dejar su sitio a 'Socialité' y el caso es que 'El Debate de las Tentaciones' va a dejar su sitio a una película de lo más calent. Hablamos de 'cincuenta sombras más oscuras'.

Ey, pero tranquilidad, amigos, que no se trata de algo definitivo, por mucho que el share no sea el deseado. Podrás ver el programa este mismo lunes en Cuatro, la otra cadena de Mediaset a partir de las 22:50 de la noche, justo detrás de First Dates.