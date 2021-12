Parece que si se habla de Miguel Bosé, la guerra está servida: el cantante, que durante toda la pandemia de Covid-19 ha demostrado tener pensamientos negacionistas, ha vuelto a estar presente en Sábado Deluxe en la visita que Massiel ha hecho al programa, y ojo, porque el enfrentamiento que ha provocado entre ella y Jorge Javier Vázquez podría tener consecuencias.

El presentador sacó el tema de Miguel Bosé porque es un gran amigo de la artista, y quedó bastante claro que ambos tienen diferentes perspectivas: "no se puede maltratar a todo el mundo por ser Miguel Bosé", aseguró Jorge Javier, quien levantó la ira de la invitada como nunca antes hemos visto: "tú has sido un gran maltratador de la gente", acusó acto seguido Massiel, dejando perplejo al comunicador.

El problema fue a más y Jorge Javier pidió que "no se fuese por ahí", porque no hay ninguna persona de su equipo de trabajo que le haya acusado nunca de ser un maltratador. Pero la invitada no cesaba en su empeño y le dijo: "es que no se van a atrever nunca".

Fue entonces cuando el presentador admitió que puede tener "prontos y pelearse", pero "a mí nunca se me puede llamar bajo ningún concepto maltratador, jamás. No ha salido una persona ni va a salir jamás (...). Me pones en una situación que no me merezco". Y acto seguido, Massiel rebajó su tono y bromeó: "conmigo eres cojonudo, que quede claro".