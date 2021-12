La Policía Nacional ha hallado este lunes en su domicilio el cadáver de la actriz Verónica Forqué, de 66 años, que se ha quitado la vida en su vivienda en la capital de España, según han confirmado a EFE fuentes de la investigación.

Una persona llamó al 112 a las 12:49 horas para avisar de un intento de suicidio en una vivienda ubicada en el número 7 de la calle Víctor de la Serna, para avisar de que la artista podía haberse quitado la vida en su vivienda de Madrid. Fuentes de la investigación trabajan con la hipótesis principal de que se trata de un suicidio.

La actriz, que acababa de cumplir 66 años el pasado 1 de diciembre, estuvo participando hasta hace unas semanas en el concurso culinario de RTVE 'MasterChef Celebrity 6'. La actriz abandonó el programa alegando que no se encontraba "regular" y necesitaba "descansar". En una emocionante despedida con los jueces del programa, afirmó que no podía "más". "Hay que ser coherente, y yo procuro serlo, y no puedo más. Mi cuerpo y el universo me están diciendo 'necesitas parar'", reconocía entonces.

Nacida en 1955, hija del director de cine José María Forqué y de la escritora Carmen Vázquez-Vigo, Forqué debutó con un papel no acreditado en Mi querida señorita (Jaime de Armiñán, 1972). A continuación intervino en filmes como Una pareja… distinta, La guerra de papá o Las truchas, así como en numerosas series de TV, hasta que su papel de Cristal, la amable prostituta creada por Pedro Almodóvar en ¿Qué he hecho yo para merecer esto! (1985) le proporcionó un aplauso unánime.