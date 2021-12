Corea del Norte no deja de sorprender. En un país capaz de imponer las medidas más restrictivas y a su vez más absurdas, que rozan más bien la ficción y que son más propias de películas de humor como El Dictador, la última se lleva la palma. Kim Jong-Un ha prohibido reírse a toda la población durante once días porque se cumplen diez años de la la muerte de Kin Jong-Il, su predecesor al frente del país.

Desde los organismos de la dictadura norcoreana se ha emitido la orden de no mostrar ningún gesto de felicidad o alegría durante el periodo en que dure el luto decretado. Las informaciones que llegan desde allí es que las prohibiciones se extienden a actividades como beber alcohol o realizar actividades de ocio.

Hoy, día 17, es el epicentro de la conmemoración y la gente no podrá hacer actividades tan normales como la compra. Y lo cierto es que esta orden no es como un mandato religioso y que cada uno debe vigiliarse de cumplirlo o no, sino que los agentes de la ley tienen la orden de vigilar su cumplimiento y no solo para dar un toque de atención, sino que arrestará a los incumplidores y los tratará como criminales ideológicos. Poca broma.