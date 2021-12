Que internet sirve para todo no sorprende a nadie. Permite hacer casi cualquier cosa. Desde hacer la compra, hasta reservar la vacaciones, consultar las últimas noticias, hacer trámites administrativos y ahora también planificar y conocer los lugares más apropiados para concertar encuentros sexuales cuando no hay posibilidad de quedar en una casa o en un hotel.

Sí. Una página web ha recogido las mejores ubicaciones donde quedar en la provincia de València. El funcionamiento es bien sencillo. Solo hay que acceder a la página web mispicaderos.com y buscar la ciudad en la que se desea concertar un encuentro. El sistema muestra entonces todos los sitios recomendados. No hay excepciones. La página web hace uso de la tecnología colaborativa para facilitar toda la información posible.

Sexo en probadores, baños de supermercado, espigones y pistas de atletismo

Los resultados son sorprendentes y cuanto menos bizarros. Nada escapa al buscador, por retorcido que parezca. En el caso de la ciudad de València el abanico de posibilidades es casi infinito. Parques, probadores, cuartos de baños de supermercados, aparcamientos de grandes superficies, recovecos ocultos entre calles, naves abandonadas, playas, espigones y, hasta incluso, instalaciones deportivas. Todo vale y todo está documentado. Hasta 386 rincones, con sus valoraciones y comentarios, esconde solo la ciudad de València.

La cifra sube hasta los más de 700 lugares en toda la provincia. La variedad es infinita y la descripción de los detalles exhaustiva. La página web ofrece un completo servicio de información en cada uno de los puntos que recomienda y hasta incluso los usuarios pueden valorar las ubicaciones y aportar comentarios. Algunos aportan también valor añadido y se ayudan entre ellos para mejorar la experiencia en estos lugares.

En València, las pistas de atletismo del antiguo cauce del río

En València, por ejemplo, uno de los muchísimo lugares recomendados a los largo del antiguo cauce del río son las pistas de atletismo. En su descripción, un usuario comenta que el campo de atletismo "no tiene luces por la noche y está completamente oscuro, se puede (contenido omitido) en mitad del campo de pie que no os van a ver. También hay una colchoneta azul por si queréis variar un poco". Igual o más detallado es la recomendación que la página web hace de los baños de uno de los mercados de la ciudad: "En los baños de todo el edificio se puede hacer de todo. Eso sí, fijarse si hay vigilantes antes, no vaya ser que noten algo raro y os pillen. Los de minusválidos son bastante grandes y mas íntimos".

Los descampados y casas o acequias abandonadas también están ampliamente recogidas en este servicio. Hasta incluso las ermitas.... En Benaguasil, por ejemplo, los usuarios recomiendan el camino que lleva a la ermita "Al final del pueblo hay una carretera que sube a la ermita, en cada curva cabe un coche o dos que normalmente los viernes y sábados noches están llenos, luego en la parte de arriba, donde esta la ermita también se puede aparcar guay". Hay hueco hasta para las recomendaciones más románticas: "si no conoce el pueblo, se quedara encantado/a con las espectaculares vistas, ya que en lo alto de la montaña habrán unos 130 metros del nivel del mar".