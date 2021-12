Se acercan las fechas navideñas y las reuniones familiares que desestabilizan tus planes de dieta con comilonas cuantiosas y de grandes cantidades. Sin embargo, hay muchos métodos para mejorar la digestión y llevar a cabo el periodo navideño de la mejor manera posible.

Una de las opciones es la de repartir las comidas a lo largo del día para que la ingesta se dé en mejor medida y así, que la digestión sea más rápida y efectiva. Sin tener la mentalidad de ingerir sin cesar, no hay que afrontar las fechas navideñas con carta de libertad. Dividirlas es la mejor manera, además, si la intención es no tener malestar.

Otra es la de repartir las 'comilonas'. No durante el día, sino repartirlas durante las semanas. Hay muchas comidas y cenas con amigos y familiares con la finalidad de reencontrarse y celebrar las reuniones. Por ello, una buena y caprichosa comida siempre es tentador. Sin embargo, comer con moderación es importante, por lo que no tener esas reuniones de seguido es clave para no pasar una mala Navidad en lo que a digestión se refiere.

Por otro lado, es clave además dejar al menos una hora y media antes de irse a dormir después de la ingesta. Es la solución principal para evitar acidez y que la digestión sea más lenta. También, evitar ropa ajustada y cinturones si lo que se quiere rechazar es presionar la zona abdominal y dolores innecesarios. Además, no tomar alimentos demasiado fríos o demasiado calientes, por cuestiones de irritación abdominal, ayudará a llevar mejor las comidas navideñas.