No hace falta estar pegado a la pequeña pantalla para saber que Telecinco es la mayor cantera de telebasura de España. Y, evidentemente, sus trabajadores o colaboradores ayudan mucho a que esto sea así, llegando incluso a enfrentarse entre sí. El último caso, el de la polémica y desquiciante Alexia Rivas y 'el feo que va de guapo' de José Antonio León. La guerra se produjo en Twitter.

La colaboradora de 'Sobreviviré' y de 'Ya son las 8' quiso publicar un comentario tuitero contra Cinthya, exconcursante de Gran Hermano VIP. Upps, perdón, de Secret Story. “Cinthya en realidad me da cosita. No se la toma en serio ni el apuntador”, escribió la joven en un tuit. José Antonio León, reportero de Sálvame, contestó: “Ya tenéis algo en común”. ¡Boom! No le sentó nada bien a la menuda periodista y protagonista del 'Merlosplace' que le hizo saltar a la fama.

“Querido José Antonio León (Se llama no?). No decías lo mismo cuando hace un par de años me escribías para vernos en Ibiza porque los dos (según tú) éramos guapos y solteros. Ay… qué malo es querer subirse a todos los carros públicamente”, escribió la tertuliana en la mencionada red social. Además de mostrar cierto perfil de infiel a su ya mujer, Alexia parece reírse de que el reportero se considere guapo. A ver, normal, que es un cranco.

José Antonio León responde a Alexia

“Lo que me sumo al carro es del buen periodismo y del no ataque burdo a Cinthya, pero claro Alexia te llamas, ¿no? ¡Explicarte esto a ti que te gusta ejercer la profesión yendo a un 'reality' por una causa tan noble como la de salir en bragas en un Skype es como que no!”, le dijo entonces León a la joven. Las flechas volaban de un lado a otro.

Alexia, quizá sintiéndose acorralada, tiró de lo típico y no tardó mucho en buscar algo en Google que poder responder: “A mí me gusta usar ropa interior y otros como tú preferís (oye, en esto TE APOYO) presumir de pelendengues como Dios os trajo al mundo. Eso sí, natural serás con los hombres. Tu discurso con las mujeres es machista y repugnante”, respondió. Acto seguido, el reportero bloqueó a su compañera de cadena. ¿Quién ganó la batalla? Pues parece que la petarda de Alexia, ¿no?