Ya son varios días en los que los espectadores habituales del Informativo de Telecinco por la noche no ven al conocido presentador en sus televisiones. Concretamente desde el 16 de diciembre Pedro Piqueras ha desaparecido del plató y no está presentado las noticias de la cadena.

Este es el motivo de la desaparición de Piqueras en televisión

No es novedad para nadie que Pedro Piqueras de vez en cuando se tome un descanso, pero es cierto que el presentador no tenía previstas sus vacaciones en estas fechas. Pero ha sido El Televisero el medio encargado de confirmar que sí, que el periodista se encuentra descansando antes de lo previsto, y que no le ocurre nada grave tal y como algunos han venido rumoreando en redes sociales desde que abandonase su silla habitual.

El público volverá a ver a Pedro Piqueras presentando la edición de las 21.00 horas de Informativos Telecinco a partir de enero, fecha en la que el presentador relevará a Isabel Jiménez. Ella ha sido la profesional que en estos momentos está sustituyéndole como ha ocurrido en anteriores ocasiones.