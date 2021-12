A estas alturas todos hemos sido víctimas de algún timo a lo largo de nuestra vida... y no necesariamente un 28 de diciembre (Día de los Santos Inocentes). Compraste una prenda, consumiste un alimento, alquilaste una casa... cualquier cosa por la que pagaste y después no se correspondió con lo demandado. Pues es posible que en alguna ocasión llamaras a algún local o intentaras reservar una mesa mediante una app y vieras cómo te solicitaban una tarjeta de crédito para 'retenerte' una cantidad de dinero. El motivo es que muchas personas dejan colgados a los bares o restaurantes con mesas reservadas que posteriormente no se ocupan. Imaginen ahora que haces una reserva para 20 personas, pues la faena puede ser importante. Entonces, ¿me pueden cobrar un 'plus' por la reserva de una mesa en un restaurante?

Pues bien, según la OCU, no pueden cobrarte por la reserva de una mesa. Lo que sí pueden hacer (práctica habitual en grupos grandes, periodos de fiestas, como las celebraciones navideñas, las fallas o los sanfermines) es cobrarte por adelantado una cantidad en concepto de reserva, pero luego deberían descontarlo del importe total. ¿Y qué sucede si, tras reservar un evento, el coronavirus te obliga a cancelarlo? Pues que esa reserva debe contemplar la opción de anulación y reembolso por causa de fuerza mayor. El Covid-19, al igual que otras enfermedades, es un motivo de fuerza mayor que justifica la cancelación. Ahora bien, del dicho al hecho hay un trecho.