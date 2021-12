Ya es pública la lista Forbes de las 25 personas más influyentes de este año 2021. El mundo de la política, la economía, la sociedad española y el mundo del deporte forman parte de este listado en un año que vuelve a estar marcado por la pandemia mundial del coronavirus. Cada uno de los seleccionados ha destacado durante este año por su papel relevante en política, como Díaz Ayuso o Pablo Iglesias, no así el presidente Pedro Sánchez, quien no aparece en la lista, la economía como Amancio Ortega, la sociedad española representados por Ibai Llanos o Rocío Carrasco, el mundo del deporte con Pau Gasol, los medios de comunicación, Iker Jiménez o Pepa Bueno, y la música, con C. Tangana.

Lista de las 25 personas más influyentes en 2021 Leonor de Borbón Ortíz (Princesa de Asturias) La infanta Leonor ha empezado en este 2021 a estudiar en la UWC Atlantic College de Gales, conocido por sus poco ortodoxos métodos educativos y por acoger a estudiantes de todo el mundo. Frente a la discreción habitual de Casa Real en todo lo que tiene que ver con las infantas, las imágenes de los reyes despidiendo a su hija en el aeropuerto modernizan y humanizan una institución que acusa los achaques producidos por otros de sus miembros. C. Tangana (Cantante y compositor) En verano, la foto del artista a bordo de un yate rodeado de beldades calentó el debate sobre si las nuevas masculinidades son en realidad las mismas de siempre. Y por si fuera poco, el disco dio pie a la polémica más chanante del año cuando hubo que realizar actos de purificación en la catedral de Toledo después de que C. Tangana grabase allí el videoclip de su canción “Ateo”, junto a Nathy Peluso. Es una de las actrices más taquilleras y prometedoras de Hollywood. Es cubana, pero muchos la sienten como española por haberla visto curtirse en la serie El Internado, de Antena 3, o la película Mentiras y gordas. Este año, su fragmento fue lo más aplaudido de Sin tiempo para morir, la última entrega de la saga Bond de Daniel Craig, y se ha rumoreado que podría protagonizar un spin-off de la exitosa saga de acción John Wick. Pepa Bueno (Directora de El País) Tras una consolidada trayectoria como periodista en distintos medios –su paso por la SER al frente de Hoy por hoy fue emblemático– Pepa Bueno fue elegida nueva directora de El País a mediados de 2021. En este cargo tiene que afrontar la incertidumbre de las grandes cabeceras de prensa ante un panorama incierto. La idea es reconvertir el clásico periódico en papel en parte de una plataforma transversal destinada a liderar la comunicación en todo el mercado de habla hispana, sin dejar de ser un referente del periodismo y la información rigurosa. Isabel Díaz-Ayuso (Presidenta de la Comunidad de Madrid) La presidenta de la comunidad de Madrid es uno de esos personajes divisorios capaces de levantar tanto encendidos elogios como furibundas críticas, a veces entre sus propios correligionarios. Su gestión de la pandemia ha sido una piedra de toque en una trayectoria ya de por sí abonada a las más encendidas polémicas. Con un coste aún por determinar, logró convertir su territorio en una suerte de “oasis madrileño” al que peregrinaban incluso otros ciudadanos europeos hambrientos de huir por unas horas de restricciones más duras. Aplaudida por el grueso de la hostelería, su discurso enarbolando el simple concepto de “libertad” arrasó en las elecciones. Yolanda Díaz (Ministra de Trabajo y Economía Social, y vicepresidenta segunda del Gobierno) Ministra de Trabajo y Economía Social y segunda vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz es una de las personas con mayor poder efectivo de la política nacional. A esto se suma su alto perfil mediático, relacionado con que sea una de las políticas mejor consideradas. Su influencia ha pasado por su forma de relacionarse con los sindicatos y la patronal, y por medidas como la subida del salario mínimo, la gestión de los ERTE y por las recientes inspecciones laborales que han logrado que las empresas hagan fijos a trabajadores en situación irregular. Rocío Carrasco (Colaboradora de televisión) Rocío, contar la verdad para seguir viva fue el formato televisivo donde se dieron la mano la crónica rosa, la denuncia y el revulsivo social. El documental levantó una polvareda sin apenas precedentes por llevar al prime time de una televisión generalista el debate sobre la violencia de género. Términos como “luz de gas” o “violencia vicaria” se hicieron familiares para el grueso de la población española, de una forma tan rápida que ninguna campaña de concienciación podría haber logrado. Pau Gasol (Exjugador de baloncesto y presidente de la Fundación Gasol) Tras mantenerse semi apartado de las canchas durante varias temporadas por las lesiones, Gasol regresó a sus orígenes para jugar su último año en el Barça y acudir a los JJ OO de Tokio. Con su retirada definitiva se centra en actividades empresariales muy diversas: la hostelería –con el restaurante Tatel, junto a Rafa Nadal y Cristiano Ronaldo–, dispositivos de entrenamiento –como Therabody–, el marketing –Overtime– o el coaching –Better Up–. Sin perder de vista lo que muchos dan por seguro: una carrera defendiendo los derechos de los deportistas en el COI. Los gigantes solidarios del baloncesto: los Gasol, Ricky, Calderón... Antonio Miguel Carmona (Vicepresidente de Iberdrola) El nuevo vicepresidente de Iberdrola certifica que hay cosas que nunca cambian. Aunque llevase dos años retirado de la vida política, el hecho de que un exdirigente socialista entrase a formar parte de la cúpula de una eléctrica en plena crisis energética levantó ampollas y reabrió el debate siempre candente sobre las puertas giratorias entre la política y el mundo empresarial. Javier Cremades (Presidente de Cremades & Calvo Sotelo) Con su labor al frente de la World Jurist Association, este abogado, presidente y fundador del despacho Cremades & Calvo Sotelo, ha asesorado en la redacción de los ordenamientos jurídicos de varios países, con el objetivo de preservar las libertades de los ciudadanos y promover la paz. Preocupado por cómo ayudar a mantener y consolidar las democracias en el complejo panorama contemporáneo, es un firme defensor del estado de derecho como garantía de igualdad “frente a la tiranía de la fuerza”. Bernardo Hernández (CEO de Verse) Es todo un referente para una generación de jóvenes españoles que sueñan con trabajar en Sillicon Valley. El name dropping de empresas en las que ha estado implicado como trabajador o inversor impresiona: cofundador de Idealista, director de producto de Google, director general de Flickr, inversor de Tuenti, Glovo, Wallapop… En la actualidad es el CEO de Verse, una empresa tecnofinanciera española que permite hacer transferencias gratuitas de forma inmediata entre teléfonos móviles. Pablo Iglesias (Exvicepresidente y politólogo) La política y sociedad española durante la última década no se entienden sin él. Su dimisión de Unidas Podemos y su retirada de la política institucional han cambiado el panorama del país en plena legislatura de coalición. En medio de una frenética especulación sobre su futuro laboral y familiar, de momento se ha centrado en su trabajo como articulista y tertuliano en distintos medios. Además, el resumen de 2021 no estaría completo sin la foto de su cambio de look; su corte de pelo ha marcado un antes y después en una estética asociada a una ideología. Nunca un "cortarse la coleta" había sido tan literal. Iker Jiménez (Periodista y presentador de televisión) Es el signo de los tiempos: el presentador y alma máter de Cuarto Milenio ha pasado de ser el sucesor de Jiménez del Oso, especializado en temas paranormales y esotéricos, a una de las figuras mediáticas cuya voz más se escucha referida a todo tipo de asuntos. Premio Nacional de la música y las artes en la categoría de televisión, gracias a su voz crítica con el tratamiento de la pandemia ha alcanzado la mayor repercusión de su larga trayectoria como divulgador. Pese a las críticas por fomentar la conspiranoia o la falta de rigor, su tratamiento de la actualidad es uno de los que cuanta con más adeptos. Lorna Leal (Investigadora científica) La gran noticia de 2021 fue la de la vacunación masiva contra el covid, proceso que se alargará, como mínimo, durante 2022. Entre las nuevas vacunas que lleguen se espera que esté Hipra, la vacuna española desarrollada por un equipo liderado por la investigadora Lorna Leal desde el IDIBAP-Hospital Clínic de Barcelona. Como otras ya aplicadas, Hipra se basa en la revolucionaria tecnología del ARN mensajero, que llevaba tiempo probándose, entre otras cosas, en la investigación contra el VIH. Ha tenido que llegar una pandemia capaz de paralizar el mundo para que empezásemos a prestar verdadera atención a científicos e investigadores. Ibai Llanos (‘Streamer’ y presentador) Ha logrado trascender las fronteras de los gamers, twittchers e incluencers en general hasta convertirse en uno de los nombres más reconocibles del país. Punto. Empezó el año dando las campanadas en una retransmisión online capaz de hacerle la competencia a las de las cadenas tradicionales, y repetirá certificando su ubicuidad. Lo sorprendente es que logra romper las fronteras entre los medios de comunicación clásicos y los “nuevos”. Como entrevistado (lo fue por Jordi Évole y aseguró estar en contra de intentar eludir los impuestos), entrevistador (los futbolistas relevantes se pelean por hablar con él) u organizador de eventos (ojo al insospechado Mundial de globos), la gente se queda pegada a su insospechado carisma. El presente del cada vez más rentable negocio de los eSports, como mínimo, pasa por él. Garbiñe Muguruza (Tenista) Plenamente activa, la tenista hispanovenezolana sigue acumulando victorias y torneos. Pero Muguruza no destaca sólo por sus triunfos en el tenis, sino por ser también una de las que más gana con este deporte y, atención, de las mejor preparadas para invertir sus ganancias. Tras completar un curso en la escuela de negocios de Harvard, está encaminándose a gestionar sus contratos de patrocinio personal, como los que mantiene con Rolex y Adidas, con los que lleva diez años colaborando como la atleta femenina mejor pagada de la marca. Cuando el tenis se termine, estará preparada para hacer frente a la siguiente etapa laboral de su vida. Amancio Ortega (Empresario y expresidente de Inditex) La persona más rica de España por enésimo año consecutivo es también el empresario español más famoso, pese a tener una trayectoria marcada por la discreción. No concede entrevistas, apenas aparece en medios y aun así es una figura emblemática de nuestro país, en parte por la inmensa popularidad del imperio Zara (Inditex) y en parte también por su constante actividad filantrópica. Cada año sigue donando millones de euros a la ciencia, especialmente en máquinas contra el cáncer tan discutidas como bien recibidas. Ante el futuro incierto del retailing en un mundo post covid, con cierre de tiendas y despido de empleados, Amancio Ortega permanece. Gerard Piqué (Jugador de fútbol y empresario) Sus logros como futbolista comienzan a verse opacados por su labor como empresario. Siempre ha tenido un ojo puesto en los negocios, especialmente en los relacionados con la tecnología, pero en los últimos tiempos esto se ha exacerbado. Su relación con Ibai (también en esta lista) va más allá de la simpatía, trabajando con él en la creación de su propio equipo de eSports. A finales de 2020 entró a formar parte del consejo de administración de Sorare, una empresa dedicada a NFT que en 2021 ha conseguido revalorizarse hasta ser valorada en unos 3.600 millones de euros. Macarena Rey (Productora de cine) La CEO de Shine Iberia y Portugal sigue liderando el primetime de las noches de televisión española con Masterchef, el programa estrella de todos los que produce. Pese al número de ediciones emitidas, a las que se suman las variantes celebrity y junior, el formato no da muestras de agotamiento; sigue tanto reventando audímetros como generando conversación en redes. Macarena se enorgullece de crear programas blancos para toda la familia, como el exitoso talent de cocina o Maestros de la costura. Fernando Simón (Director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias) Su voz rasposa ha continuado siendo también la voz del Gobierno en cuanto a la gestión de la pandemia. El epidemiólogo salió del anonimato para convertirse en una de las presencias ineludibles de 2020, cuando cambió la hora en la que cenamos en España, modificó lo que hoy entendemos por normalidad, e introdujo en nuestro lenguaje diario el concepto de curva. Esto ha continuado en 2021 y continuará hasta que, en un momento todavía por determinar, nos encontremos un día diciendo “¿os acordáis de Fernando Simón?”. Margarita del Val (Viróloga) La viróloga, química e inmunóloga se ha convertido en una de las voces habituales del panorama público por su seguimiento y evolución de la pandemia. Sus conocimientos, seriedad y falta de sensacionalismo hacen de ella un referente a seguir, incluso cuando apunta a perspectivas poco halagüeñas que algunos quisieran ignorar. En este momento de la crisis del covid, ella aboga por el uso de mascarilla también en exteriores, el regreso al teletrabajo y la combinación de vacunas y test de antígenos para frenar las olas que están por venir. Margarita del Val pone fecha al final de la sexta ola de coronavirus Rosauro Varo (Empresario) ¿Alguien ha dicho fichaje estrella? El polifacético empresario suma a sus cargos el de consejero independiente de Acciona Energía, importante compañía de energías renovables. Los Entrecanales lo sitúan así como su apuesta para su mayor lanzamiento en bolsa, previsto para 2022. A esto se suma la vicepresidencia del consejo de administración del Grupo Prisa y la dirección de GAT, el fondo con el que gestiona sus millonarias inversiones. Accionista de Cabify, director de máster universitario, empresario hotelero, personaje de la prensa del corazón por su relación con Amaia Salamanca… Hay Rosauro para rato. Carlota Pi (Presidenta de Holaluz) La cofundadora y presidente de la compañía Holaluz ha logrado salvar los bolsillos de mucha gente en el año del precio de la luz más caro de la historia. En un campo tan peliagudo como el de las empresas de energía, la suya roza los 400.000 clientes gracias a incentivar el uso de energías renovables, especialmente mediante placas fotovoltaicas, de las que incluso financian la instalación en viviendas privadas. Apasionada de la tecnología, Carlota predice que en un momento próximo las placas solares serán tan comunes “como un teléfono móvil”, y aboga por tomar esta y otras medidas contra la emergencia climática de forma inmediata, o no habrá futuro. En tiempos de multitud de plataformas y televisión a la carta, cualquier producto surgido en cualquier rincón del mundo puede convertirse en un éxito. Eso en teoría, porque en la práctica, hitazos transversales a lo El juego del calamar no son frecuentes. Pero una de las series que de forma inesperada consiguió el beneplácito del público ha sido sin duda La casa de papel, creada por Álex Pina. Curtido tras muchos años en Los Serrano, Los hombres de Paco o Vis a vis, La casa de papel llega a su temporada final convertida en el mayor éxito global de la ficción española. El futuro del medio depende en gran parte de él. Valeria Vegas (Periodista, escritora y productora) Su experiencia personal con La Veneno cuando escribió ¡Digo! Ni puta ni santa, las memorias de la popular estrella de televisión caída en desgracia, inspiraron a los Javis la creación de la aplaudida serie Veneno. Desde entonces, la periodista valenciana se ha convertido en una de las voces más reclamadas cuando se habla de historia de la crónica social, cine y espectáculo en España. Ya como autora de ensayos o como colaboradora en distintos programas, demuestra ser un prodigio de erudición en la hemeroteca patria y a la vez se ha constituido como referente del movimiento LGTBIQ+.