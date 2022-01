Por fin lo han conseguido. Antena 3 ha hecho historia con Cristina Pedroche y por primera vez ha ganado a TVE en audiencia en el momento de las Campanadas de Nochevieja. La presentadora y Alberto Chicote logran cambiar la tradición de la mayoría de los espectadores y lideran por primera vez en la última noche del año. Pero, ¿Cuál es el precio que tienen que pagar la cadena por contar con la presentadora?

Desde el año 2014, Cristina Pedroche congrega a millones de españoles frente al televisor deseosos de ver con qué vestido les sorprende durante la presentación de las Campanadas de Nochevieja. Genera una gran expectación y eso se traduce también en ser una de las mejores pagadas, ¿cuánto cobra el 31 de diciembre?

Pues bien, se estima que Cristina Pedroche cobraría alrededor de 60.000 euros por tomarse las uvas en directo, lejos de sus otros compañeros que rondarían los 30.000, excluyendo a Anne Igartiburu de quien se piensa que incluso puede que cobre más.

La presentadora logra acaparar la atención de nuevo en la última noche de 2021 con su estilismo todavía más atrevido que en años anteriores. Pedroche se convirtió en una luciérnaga con la cabeza rapada que representa "la metamorfosis de los insectos y los reptiles y su renacer". Desvelaba así el secreto mejor guardado de la Nochevieja, que vuelve a protagonizar por octavo año consecutivo. "El vestido es de un diseñador que ya no está entre nosotros. Me está ayudando desde el más allá", asegura Pedroche. Se trata de un traje del diseñador Manuel Piña (natural de Ciudad Real) de su colección de 1991 para la Pasarela Cibeles. "Me convierto en su musa póstuma".