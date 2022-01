Mercadona es una empresa que no deja de innovar, eso está claro. Pero no todas las novedades son buenas o triunfan entre los clientes y quizá la última sea una de ellas. Una de las decisiones que ha tomado la cadena de supermercado valenciana no ha gustado nada a sus seguidores que en redes sociales han afeado esta decisión de la empresa de Juan Roig.

En los últimos meses están realizando diversos cambios en diferentes áreas de la misma. Uno de ellos tiene que ver con las políticas que se aplican en sus establecimientos. Vientre plano: el alimento de moda que vende Mercadona para triunfar con tu dieta De hecho, una de las nuevas normas que se están tomando en los supermercados de la cadena a nivel nacional ha enfadado mucho a sus clientes, quienes han utilizado las redes sociales para despacharse a gusto contra la cadena. Y es que Mercadona ha anunciado que el uso de los cupones de descuento en sus establecimientos es cosa del pasado. "Ya no serán un medio de pago" Según informan desde el perfil oficial de Twitter de la cadena de supermercados, "hemos dejado de aceptar los cupones como medio de pago. Esta decisión se ampliará progresivamente a todas las tiendas de la cadena". Un superalimento de moda en Mercadona que 'engaña' a tu estómago, te quita el hambre y sirve para adelgazar con tu dieta Con esta afirmación, Mercadona confirma que deja de aceptar cualquier cupón de descuento para cualquier producto a la hora de realizar una compra en sus supermercados.