Gerard Piqué se ha vuelto a hacer viral en las redes sociales después de su último mensaje en Twitter. El jugador es un habitual en esta red social y en numerosas veces ha contestado cuando ha creído oportuno. Esta vez, de nuevo con Toni Freixa por medio, Piqué ha lanzado un 'palo' al candidato a la presidencia del FC Barcelona en las últimas elecciones.

El jugador del FC Barcelona ha publicado una captura del perfil de Toni Freixa en la que este daba una información sobre un jugador aunque con una clara referencia a Piqué después del último enganchón que tuvieron ambos hace algunos días. En él (al parecer el tuit fue borrado) Freixa comenta el menú de comida de un miembro de la plantilla del FC Barcelona este lunes 3 de enero.

La respuesta de Piqué no se ha hecho esperar: "Te has equivocado con el entrecot... Era butifarra. Por lo demás, todo OK. Y ahora me haré un gintonic a tu salud. Ya puedes ir borrando los tuit, sinvergüenza".