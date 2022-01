Vuelva a la normalidad. Después de tres semanas de vacaciones en las que se desconoce por completo cuáles han sido sus planes lejos del Palacio de la Zarzuela, la reina Letizia reapareció el 6 de enero luciendo sus mejores galas en la tradicional ceremonia de la Pascua Militar junto a don Felipe. Desde entonces, el paradero de la madre de Leonor y Sofía ha sido toda una incógnita, una ausencia que se ha extendido hasta este miércoles, 12 de enero, y con sorpresa. La reina ha sorprendido de nuevo con un cambio de estilismo.

La reina Letizia se ha apuntado a una de las tendencias más fuertes de la temporada, el estilo oversize. Es curioso que para su segunda aparición del año haya elegido el mismo color que en la primera, el azul petróleo. Ha estrenado un nuevo abrigo en este tono firmado por Hugo Boss. De doble botonadura y con toque masculino, seguro que le ha venido de maravilla para el frío que hacía en Madrid.

Debajo del abrigo también iba vestida de la firma alemana. Se trata de un traje de chaqueta de raya diplomática, en color azul marino compuesto por una blazer entallada, modelo Kocani, y un pantalón de pata ancha, el modelo Arysa.

Única aparición de la semana

Esta será la única aparición pública de la Reina esta semana, una escasa actividad pública que ha sido cuanto menos sorprendente ya que en los últimos meses no ha habido semana en la que la mujer de Felipe VI no haya tenido que hacer frente a infinidad de actos dentro y fuera de nuestro país. Doña Letizia lleva una estricta rutina diaria de trabajo: Empieza a las nueve de la mañana en su despacho donde aprovecha para ponerse al día de la actualidad, repasar los actos de la semana y próximos viajes. No es ningún secreto que la Reina es una mujer exigente y profesional, de ahí que le gusta cumplir el mismo horario que hacen los trabajadores de la Casa Real.