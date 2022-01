¿Está embaraza Lucía? Es uno de los grandes debates de las redes sociales ahora mismo. Una fotografía de la exconcursante de la Isla de las Tentaciones tras el debate en Telecinco del pasado lunes ha abierto el debate tras hacerse viral al mostrar una pequeña 'barriguita'. No han tardado en aparecer los primeros comentarios que apuntaban a un supuesto embarazo.

La foto que ha sembrado la duda la sacó el influencer Ibán García, que también es colaborador de 'Sobreviviré' un programa presentado por Nagore, otra de las caras visibles y casi siempre presente del debate del conocido realiy de Telecinco.

Tras la avalancha de comentarios sobre su supuesto embarazo, la joven en tono de humor aprovechó para desmentir los rumores. "Algunos de tantos mensajes esta noche... De verdad me preocupo ya. ¿Tan gorda me veis? No estoy embarazada", zanjaba así el tema por completo la participante de la tercera edición de La isla de las tentaciones. No deja de ser una imagen tomada desde un ángulo en el que salir estilizada resulta una misión imposible.