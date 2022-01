Se acabó el verano y lamentablemente toca volver a casa. Es momento de volver a la rutina y cómo no... de volver a la dieta tras los excesos en verano. Son muchas las personas las que se desplazaron los últimos meses a su segunda residencia o, simplemente apuraron el verano con un viaje de última hora y ahora tienen que regresar a sus hogares.

¿Te has encontrado con un 'bichito' en el baño? No te preocupes. Es habitual que en esta época aparezcan y tiene una fácil solución. Si lo que has encontrado, en el baño o en distintas partes húmedas de la casa como en las partes inferiores a los armarios es un pequeño insecto alargado y de color gris... es que has encontrado (lamentablemente) al pececillo de plata. Científicamente reconocido como Lepisma saccharina, este insecto es un bicho de la humedad y trae consigo más problemas: ácaros o la aparición de nuevos insectos. Por eso, debes buscar la solución rápida para acabar con ellos y te la vamos a dar.

¿Qué es el 'pececillo de plata' o el bicho de la humedad?

Es un insecto común que se alimenta de materia orgánica formada por almidón y otros polisacáridos (cartón, celulosa del papel, moho, azúcares, restos de tejidos, cabellos...) Su aspecto es, también, bastante peculiar. Es alargado y gris, similar a un ciempiés pero algo más fino; hasta unos 12 milímetros de largo. No tiene alas y puede vivir entre dos y ocho años.

Se ubica, siempre, en espacios húmedos y oscuros, por eso es frecuente encontrarlo cerca del agujero de las bañeras o de las pilas en los wc. También podría aparecer en el agujero de drenaje de pilas en las cocinas. Sea como sea, nunca vas a encontrarlo en lugares en los que llegan frecuentes rayos de luz, por lo que también podrían establecer su 'lugar de residencia' en tus muebles, en la parte posterior o por bajo de los mismos si es que hay alguna tubería cerca.

Si el pececillo de plata te detecta, se esconderá en las grietas o juntas de las baldosas, bajo los muebles o dentro de los sifones, que dan a las tuberías en tu baño

Remedios para evitar las plagas de insectos en casa

Y te estarás preguntando... Si ya lo tengo en casa, ¿Qué es lo que tengo que hacer para eliminarlo? Es fundamental que el espacio de la casa donde aparece el 'pececillo de plata' tenga una buena y constante ventilación. Consejos para evitar, una vez aparece, que su 'estancia' se prolongue demasiado.