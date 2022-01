Paz Padilla, una humorista metida a presentadora, se está ganando cada vez más enemigos dentro y fuera de la televisión. Ella tiene bastante personalidad y no siempre duda sobre si posicionarse o no en temas polémicos, pudiendo tener razón o simplemente argumentos lógicos sobre todo ello, pero muchas veces se pasa de la raya.

Su particular forma de ver la vida hace que parezca una persona poco equilibrada, algo que está unido en su caso a una evidente falta de formación cultural. Pero ya sabemos que en la televisión todos opinan de todo sin importar lo más mínimo carecer de criterio. Sálvame, concretamente, es un espacio en el que dan voz a indocumentados de todo tipo que no dudan en romper con la línea marcada por especialistas en la materia. Es como si tener un micro les diera el poder de convertir su simple opinión en dogma de fe. A lo que vamos, arranca un nuevo boicot contra Sálvame por los últimos ridículos de Paz Padilla.

Hay que recordar que la copresentadora (junto a Jorge Javier Vázquez y Carlota Corredera), fue apartada temporalmente de Sálvame. Le colocaron como conductora de un programa de entretenimiento que no vio ni 'el Tato' (que, por cierto, era un torero) después de despedirle de 'Got Talent'. Se llamaba 'A simple vista' y, efectivamente, a simple vista se percibía que sus posibilidades de éxito eran nulas. La cadena sigue cuidando de la andaluza a pesar de causar cierto rechazo entre los televidentes e incluso le premió con las Campanadas de Nochevieja junto a Carlos Sobera. Además, antes de eso la recuperó para rotar al volante de Sálvame.

Una videollamada conjunta con Anne Igartiburu y María del Monte cargó las iras de gran parte de sus seguidores en redes sociales. También de compañeros como Belén Esteban o el jefazo italiano Paolo Vasile. "Las vacunas no sirven para nada", dejó como titular principal antes de inventarse palabras y nombres extraños para vacunas o variantes y tratar de explicar científicamente conceptos a todas luces absurdo.

La última 'locura' de Paz Padilla

Todo comenzaba a raíz del debate que se generaba nuevamente en 'Sálvame' acerca de la relación de Rocío Carrasco y Rocío Flores. Paz expresaba sentir "tristeza" por el distanciamiento que sigue existiendo entre madre e hija: "Si yo pudiera las cogería y las encerraría en una habitación, y que se dijeran todo lo que se tienen que decir. Y hasta que no se digan 'te quiero', no salen de ahí. Solamente hay que decir 'te quiero', y olvida. Porque si vivimos con el rencor... Con el pasado no se quiere. Hay que vivir el presente, el pasado ya no existe", argumentaba.

"El amor lo puede todo", aseguró Paz, que se encontraba con la respuesta de Kiko Hernández, que le recordaba que no era una circunstancia normal y que Carrasco había sufrido episodios muy duros: "No, no lo puede. Porque esta señora ha estado a punto de quitarse la vida, por amor de Dios". "Sí. Lo puede todo. Sí lo puede. El amor sí", insistía la presentadora.

El colaborador intentó que Padilla entrara en razón con una rápida comparación: "¿Tú dirías que una señora que ha sido maltratada vaya con su maltratador, y que se digan te quiero? ¡Es una locura, por Dios!". Pero ella siguió en sus trece: "El amor, como concepto. El amor incondicional, el amor generoso, el amor por el que antepongo a mi rabia, mi odio, mi envidia… todo. Antepongo el amor. Si hay amor, olvidamos el rencor. Si hay amor, olvidamos lo que ha sucedido".