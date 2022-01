Estamos en la cuarta edición de 'La Isla de las Tentaciones' y a estas alturas ya sabemos que son más bien pocas las parejas que salen juntas. Los cuernos van, vienen y no se detienen. Es más, hay varias que engañan al programa y realmente incluso entraron sin ser pareja. Pero esa es otra historia.

Zoe ya dio la primera nota viral de la edición cuando se escapó de la organización para colarse en la hoguera de los chicos. Sin motivo alguno, se lanzó a los pies de Josué entre lágrimas y un aparente ataque de pánico. Y decimos aparente porque era una acción que tenía más que preparada, por mucho que se hablara posteriormente en los debates de ciertos problemas mentales de la muchacha. No hubo ataque de ansiedad y todo fue un montaje por parte de la pareja. Lo que sí fue real es el posterior brote que le dio al bueno de Alejandro, que posiblemente se vio condicionado por la actuación previa de Zoe.

Una persona tan celosa, controladora y temerosa como quiere hacernos creer que es Zoe no se comporta como ella. ¿Por qué lo decimos? La joven no deja de intentar que sus compañeras de la villa sean infieles a sus parejas. Les calienta la cabeza en una u otra dirección para tratar de empujarles al 'pecado'. No pondrá cuernos a Josué. O sí. Pero lo cierto es que saldrán del programa juntos, tal y como tenían acordado antes de entrar.