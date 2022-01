En el mundo de la telebasura puede ocurrir cualquier cosa, como en la vida misma. Si encima hablamos de personajes como Antonio David, la cosa se lía un poco más de la cuenta. El ex guardia civil y ex contertulio de Sálvame y otros programas de Telecinco está más perdido que un pedo en un jacuzzi. Parece que sólo se centra cuando reparte regalos en su canal de Youtube.

Pues bien, que es un 'pichabrava' lo sabe todo el mundo. Y tampoco se esconde. Su última relación extramatrimonial ha sido con Marta Riesco, amiga (hasta ahora) de su hija Rocío. Que si ya estaban separados, que si fue cosa de una noche, que si se fue a vivir al piso de ella... que si Antonio David fue cazado y su huida fue hacia adelante y montó todo el jaleo de la separación para lucrarse en las revistas. Quién sabe.

Lo cierto es que las noticias sobre el triángulo amoroso de estos dos amantes y la cornuda de Olga Moreno (estamos contigo, Olga) son un hecho. Tanto es así que el todavía matrimonio empezaron con los trámites del divorcio.

En paralelo, Diego Arrabal, amigo y defensor del propio Antonio David, confirmaba este martes que el ex de Telecinco y la reportera ya no estarían juntos: "A día de hoy la pareja ha roto, me lo ha dicho una fuente muy fiable en la que confío". Por si fuera poco, el periodista dejó un recado al todavía marido de Olga Moreno: "A Antonio David se le ha ido de las manos su vida".

Cuando uno está perdido, tiene varias opciones, pero quizá la más sensata pase por regresar a un lugar conocido. ¿Volverá el pequeño donjuán a la reconquista de Olga y de su familia?