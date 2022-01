Quién te ha visto y quién te ve, Joseph Jason Namakaeha Momoa. El popular actor de películas como Aquaman no está viviendo su mejor momento y por eso el rotativo británico 'The Sun' ha decidido hacer sangre de uno de los 'cachas' de Hollywood, como ya ha hecho con otros tantos en el pasado. El motivo: su brutal cambio físico. ¿Y a qué se debe este declive? Pues al divorcio que ha firmado con la también actriz Lisa Bonet. Él, de 42 años y ella de 53, tienen dos hijos propios concebidos antes de casarse en 2017, aunque la veterana actriz tiene otro de su pasado con Lenny Kravitz. El fornido actor, que mide 193 centímetros, ha perdido la figura que le hace atractivo.

El rotativo británico 'The Sun' ha publicado unas fotografías en las que se ve al actor Jason Momoa claramente desmejorado respecto a su aspecto habitual. Sus seguidores, acostumbrados a ver la tableta y los músculos marcados de Aquaman, se han llevado un revés. Nunca ha sido un tipo limpio ni elegante, eso está claro, pero ahora tiene peor pinta que nunca, ya que no tiene la excusa de un cuerpo trabajado a base de dietas y horas de gimnasio. Con camiseta rota y viviendo en una furgoneta en el patio de la casa de un amigo, así pasa el rato el actor. Eso sí, la furgoneta no es cualquiera, ya que se trata de un vehículo camperizado de lujo valorado en 750.000 euros.