Hay que tener mucha experiencia, sea en la vida o en la televisión, para lidiar con la presión mediática. El que tiene la piel fina, tendrá las de perder. Y quizá esto es lo que le ha pasado a Marta Riesco después de destaparse como la amante de Antonio David y supuesta causante de la separación del pequeño excontertulio de Sálvame y Olga Moreno. A ello hay que sumarle los diferentes enfrentamientos que están manteniendo varios participantes de la telebasura con la reportera de AR.

Una discusión subida de tono en directo con Anabel Pantoja en el que amenazaba a la sobrina de la tonadillera con denunciarla, ha sido la gota que ha colmado el vaso. Tanto, que incluso ha pedido la baja laboral. Marta Riesco visitó una clínica de salud mental en Madrid, tras lo que salió con el consejo del especialista de permanecer en casa y lejos del trabajo por un tiempo.

Antonio David habla de acoso

Como era de esperar, las cámaras de sus excompañeros y demás medios de este mundillo salvaje acudieron en busca de carnaza y esta no es otra que Antonio David, su supuesto amante bandido. El ex guardia civil no ha dudado ni lo más mínimo en disparar en forma de críticas a Sálvame por el acoso y derribo al que somete su antiguo programa: "sois unos acosadores de mujeres, acosadores de mujeres. Acosáis a las mujeres, a ver si este clip lo ponéis en Sálvame, acosáis a las mujeres y destruís a las personas, a ver si esto lo ponéis". Y, sí, lo pusieron. A nadie le sorprende el ataque de Antonio David, que ya ha ganado un juicio a la productora y tiene algunos enfrentamientos en carne viva contra algunos de sus excompañeros.