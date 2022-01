Se llama Madelene Wright y no pasará a la historia como una gran jugadora de fútbol. No porque no tenga buenas condiciones, sino porque con 22 años fue despedida de su club, el Charlton FC, por su mala conducta fuera del terreno de juego. Vamos, que salía mucho de fiesta y lo mostraba en sus redes sociales. Llegó incluso a subir un vídeo, algo pasada de alcohol, en el que puso al volante a su perro. Que se jugara la vida tan alegremente no gustó a su club, que le dio de baja.

En tiempos de crisis llegan las mejores ideas y claro, Madelene quiso aprovechar su llamativo físico para seguir explotándolo por dinero, pero esta vez no sobre el césped en honor a unos colores, sino quitándose la ropa para deleite de sus fans. Se abrió una cuenta en OnlyFans, una web de contenido para adultos y comenzó a hacerse un hueco entre las prioridades de los usuarios. Ahora, sólo un año después, gana más que muchos futbolistas de la Premier League y es que se ha embolsado más de 600.000 dólares gracias a las cuotas de 36 euros al mes. Descarada ella, también ha empezado a ganar dinero gracias a los 300.000 seguidores que acumula en su Instagram más hot. View this post on Instagram A post shared by Maddie (@madelene_wright)