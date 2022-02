¿Están juntos Alexia Rivas y Omar Sánchez? Son muchos los rumores que apuntan a que el windsurfista mantiene una relación con la colaboradora de 'Ya es mediodía', que explica que no hay nada cierto en ellos y asegura que son solo amigos. "Si me ven con Omar o con cualquiera de sus amigos es porque es mi amigo, y me van a seguir viendo", ha dicho tajante. Una versión que coincide con de Anabel Pantoja, que ha confirmado que en su separación de Omar Sánchez no existen terceras personas en su crisis matrimonial.

La que fuera protagonista de la polémica junto a Alfonso Merlos ha querido explicar qué le une al todavía marido de la colaboradora y muy seria ha intentado expresar que ella lo único que tiene con el exsuperviviente es una gran amistad y que ha estado a su lado para ayudarlo en todo momento. "Sabía la ruptura desde hace bastantes meses y creo que era la única además de su círculo de amigos de Canarias. Evidentemente me he callado porque es mi amigo. He estado apoyándole y estar ahí y me van a seguir viendo con él porque tengo que estar en estos duros momentos", ha relatado la periodista, añadiendo que no entiende por qué cuando una mujer y hombre tiene una simple amistad saltan las alarmas de que pueda haber algo más. Rivas y Sánchez se conocieron durante su participación en la última edición de Supervivientes y desde entonces han continuado viéndose en numerosas ocasiones, instantes que no han dudado en compartir con todos sus seguidores. "Desde que salimos del programa tengo cuatro personas que son imprescindibles para mí: Lara, Palito, Lola y Omar", ha explicado la periodista.

Alexia ha contado además que estuvo en Canarias con su amigo Omar hace unos fines de semanas y que ambos compartieron momentos en sus perfiles sociales porque "no hay nada que ocultar". Pero no solo eso, la colaboradora del programa de Sonsoles Ónega ha expresado que 'el negro', apelativo por el que es conocido el marido de Anabel Pantoja, no lo está pasando nada bien. "Está mal. Ha luchado hasta el final", ha dicho Rivas, dejando claro que no es ella quien tiene que dar los detalles sobre los motivos por los que la pareja ha decidido poner punto y final a su relación. "Lo único que puedo decir es que por él habría luchado seguido porque está enamorado", ha dicho la exsuperviviente.