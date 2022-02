Kiko Rivera es una persona nueva al menos en su modo de encarar sus apariciones públicas. Ya sea en televisión o en Twitch, por ejemplo. El hijo de Isabel Pantoja no tiene reparos en hablar de su vida de manera sincera, reconociendo por ejemplo el enfrentamiento con su madre o cómo despilfarró el dinero durante una época de su vida en la que tenía múltiples adicciones.

El DJ se ha sincerado completamente en su canal de Twitch, ‘En Casa con Kiko’, donde ha contado parte de los episodios más duros de su vida. Kiko Rivera también analiza cuánto ha cambiado para llevar la vida que lleva en esos momentos.

Kiko Rivera, sobre todo, se ha centrado en sus últimas declaraciones en hablar de cómo malgastaba el dinero durante su mejor época como DJ. Paquirrin como todavía le conocen algunos ha asegurado que “se ha arruinado dos veces” y se lamentó también de que eso provocó que no tuviera dinero “cuando hizo falta” refiriéndose a la entrada en prisión de Isabel Pantoja.

El desortbitado gasto de Kiko Rivera que lo dejó en la ruina

"He despilfarrado, Me faltó dinero cuando hacía falta. No lo tenía porque lo había gastado. A mí la tele no me gusta pero me dan un dinero que a veces resulta casi imposible de rechazar", ha empezado Kiko Rivera. Más tarde a explicado que ha llegado a despilfarrar “ocho millones de euros”.

En ese sentido alaba a su mujer Irene Rosales que le ha ayudado a superarlo: "Mi mujer me enseñó a que con menos es más. Al final tampoco quiero que mis hijas vean a un deshecho humano, que es lo que era yo”

Ahora Kiko Rivera se enfoca a las nuevas tecnologías y dice que está en contacto con una empresa de redes sociales para explorar sus opciones en Twitch, por ejemplo.