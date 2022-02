El día ha llegado. Después de muchas semanas de ocupar portadas y horas y horas de televisión en Telecinco, Antonio David ha roto su silencio y ha salido en defensa de su pareja Marta Riesco. El ex Guardia Civil ha denunciado delante de las cámaras la presión mediática que está sufriendo la periodista con el “objetivo de hacerle daño” a Antonio David.

Un nuevo capítulo del triángulo amoroso entre Antonio David, Olga Moreno y Marta Riesco que seguro que será de lo más comentado en el panorama del corazón, bueno, en Sálvame donde lo llaman ‘El Penas’ a lo mejor no tiene minutos de análisis las declaraciones del ex de Rocío Carrasco.

Antonio David ha sufrido una persecución mediática en las últimas semanas junto a Marta Riesco. Al menos así lo denuncia el que fuera colaborador de Sálvame. "Siendo la gran persona que es y la gran periodista que es, en el terreno profesional se la ha intentado ridiculizar, y en el terreno personal se la ha tratado de estigmatizar como mujer. Todo con el único objetivo de hacerme daño a mi y tener una persona más que meter en la picadora de carne para generar audiencia", asegura Antonio David sobre Marta Riesco.

De hecho el propio Antonio David también ha aprovechado para salir al paso de los rumores de que por ejemplo Marta Riesco está embarazada o que haya tenido que acudir a una clínica de salud mental. La periodista de El Programa de Ana Rosa ya ha tenido sus más y sus menos en directo cuando se enzarzó en una dura pelea con Anabel Pantoja, que precisamente está en el ojo del huracán por su ruptura con Omar Sánchez. El motivo fue la supuesta relación sexual que mantuvo Marta Riesco delante de varias personas en Cantora.

"Hace unos meses ya advertí que se estaba señalando con letra escarlata a una persona por estar conmigo”, ha continuado Antonio David sobre Marta Riesco

Asimismo terminó pidiendo que no hagan caso a la campaña de desprestigio contra la pareja:

"Os pido que no caigamos en la trampa de siempre, que entremos en su juego: no quiero hablar de cuestiones privadas de personas que hay a mi alrededor, no quiero hablar de mi vida privada, no quiero seguir dándoles contenido, no quiero que activen la máquina de picar carne con las personas que están a mi alrededor. No les demos los contenidos que no tienen"

Las mejores imágenes de Marta Riesco

Rocío Flores pide una tregua en la batalla con Olga Moreno y Antonio David

De hecho Rocío Flores se encuentra entre dos aguas, pues pese a que Antonio David es su padre, también siente en el alma el dolor que sufre Olga Moreno. Rocío Flores ha dado un paso adelante en El Programa de Ana Rosa y ha pedido a su padre que cesen las acusaciones, insultos y desprecios entre Antonio David y otros colaboradores de Sálvame

Kiko Matamoros: despedido de Sálvame por mojarse contra Rocío Carrasco y enfrentarse a su amiga Carlota Corredera

Kiko Matamoros podría enfrentarse al despedido de Telecinco. Su participación en muchos programas de la cadena ha descendido en los últimos tiempos, pese a su larga trayectoria en la cadena.

Sin embargo sobre todo lo que le ha pasado factura ha sido su opinión en el caso Rocío Carrasco. Kiko Matamoros en más de una ocasión ha ido contra lo que él llama “pensamiento único”. Esto le ha provocado numerosos enfrentamientos con Carlota Corredera, amiga y acérrima defensora de Carrasco.